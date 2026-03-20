KalPan ranskalaispuolustaja Hugo Gallet taklasi itselleen ulosajon HIFK:ta vastaan pelattavan pudotuspeliottelun avauserässä.
Gallet taklasi HIFK:n Daniel Mäkiahoa kulmauksessa, kun avauserää oli pelaamatta noin neljä minuuttia.
Ranskalainen levitti taklaustilanteessa vasemman kyynärpäänsä, joka kolahti suoraan Mäkiahoa päähän.
Tuomaristo tarkisti taklauksen vielä videolta ennen kuin passittivat Gallet'n 5+20 minuutin pelirangaistuksen myötä ulos ottelusta.
Mäkiaho poistui taklauksen jälkeen omin avuin pukukoppiin.