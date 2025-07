Ozzy Osbournella oli yksi erityinen toive hautajaisiinsa liittyen

Ozzy Osbourne kertoi The Times -lehdelle vuonna 2011, millaisia ajatuksia hänellä oli omiin hautajaisiinsa liittyen.

BBC uutisoi tiistaina, että rock-legenda Ozzy Osbourne lasketaan haudan lepoon keskiviikkona 30. heinäkuuta.

Rokkarilla oli hautajaisiinsa liittyen tiettävästi ainakin yksi toive, josta hän kertoi The Times -lehdelle vuonna 2011, yli vuosikymmen ennen kuolemaansa.

Osbourne toivoi, etteivät hänen hautajaisensa olisi surullinen tilaisuus.

– Minua ei rehellisesti sanottuna kiinnosta, mitä hautajaisissani soitetaan; he voivat laittaa soimaan Justin Bieberin, Susan Boylen ja We Are the Diddymenin potpurin, jos se tekee heidät onnellisiksi. Mutta haluan varmistaa, että kyseessä on juhla, ei mikään surkuttelutilaisuus, Osbourne sanoi The Timesille.

Ozzy Osbourne ei kertomansa mukaan halunnut, että hänen hautajaisensa ovat surullinen tilaisuus.

Osbourne kertoi, että haluaisi hautajaistensa sisältävän myös jonkinlaisia kepposia.

– Ehkä koputusääni arkun sisältä tai video, jossa pyydän lääkäriltäni toista vaihtoehtoa hänen antamalleen kuolemadiagnoosille, hän heitti.

– On syytä muistaa, että monet ihmiset näkevät koko elämänsä ajan vain kurjuutta. Joten millä tahansa mittarilla mitattuna useimmat meistä tässä maassa – erityisesti kaltaiseni rocktähdet – ovat erittäin onnekkaita. Siksi en halua hautajaisteni olevan surulliset. Haluan niiden olevan hetki kiittämiselle, hän jatkoi.

Osbournen hautajaistilaisuus on BBC:n mukaan yksityinen. Osbournen fanit saavat kuitenkin mahdollisuuden jättää idolilleen hyvästit, kun tämän hautajaissaattue kulkee Osbournen kotikaupungin Birminghamin läpi hautajaispäivänä kello 13 paikallista aikaa.

Saattue kulkee Birminghamin keskustassa ja matkaa Black Sabbath -sillalle, jonne on tuotu runsaasti kukkia, kynttilöitä ja muistoesineitä Osbournen kuoleman jälkeen.

Alun perin Black Sabbath -yhtyeestä kuuluisuuteen noussut Osbourne kuoli tiistaina 22. heinäkuuta. Pimeyden prinssinäkin tunnettu rock-legenda oli kuollessaan 76-vuotias.

Lähde: The Independent, BBC, The Times