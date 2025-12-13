Sharon Osbourne kertoo koskettavassa haastattelussa miehensä viimeisistä hetkistä.
Rock-legenda Ozzy Osbourne menehtyi viime heinäkuussa 76-vuotiaana sairastettuaan usean vuoden ajan Parkinsonin tautia.
Osbournen leski Sharon Osbourne kertoi Piers Morgan Uncensored -ohjelman haastattelussa avoimesti miehensä viimeisistä hetkistä. Haastattelusta kertoo muun muassa People-lehti.
Sharonin mukaan hänen miehensä oli ravannut vessassa yöllä. Hän oli herättänyt Sharonin, johon tämä vastasi jo olevansa hereillä.
– Sitten hän sanoi: "suutele minua" ja "halaa minua tiukasti", nainen muistelee.
Nuo jäivät Ozzyn viimeisiksi sanoiksi vaimolleen.