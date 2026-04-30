Suomen media sai kolauksen tuoreessa mittauksessa.
Suomi on pudonnut Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistön vapaus -indeksissä viidenneltä sijalta kuudenneksi.
Kärkipaikkaa pitää edelleen Norja, toisena Alankomaat, kolmantena Viro, neljäntenä Tanska ja viidentenä Ruotsi. Indeksi kattaa 180 maata.
Sijoitus on Suomelle heikoin 25-vuotisen mittaushistorian aikana. Järjestö toteaakin, että Suomi on lähellä pudota "hyvän lehdistönvapauden" kategoriasta.
Lehdistönvapauden tilanne luokitellaan indeksissä viiteen kategoriaan: hyvä, tyydyttävä, ongelmallinen, vaikea ja erittäin vakava. Hyvä-luokitus on vain seitsemässä maassa, ja Suomi sen joukon toiseksi viimeinen.
Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Kaius Niemi pitää trendiä huolestuttavana ja putoamista herätyksenä.