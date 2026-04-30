MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Huonoja uutisia Suomelle

Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja kertoo Suomen sijoituksesta lehdistön vapaus -indeksissä.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Kaius Niemi pitää trendiä huolestuttavana ja putoamista herätyksenä.

Lehdistönvapauden tilanne luokitellaan indeksissä viiteen kategoriaan: hyvä, tyydyttävä, ongelmallinen, vaikea ja erittäin vakava. Hyvä-luokitus on vain seitsemässä maassa, ja Suomi sen joukon toiseksi viimeinen.

Sijoitus on Suomelle heikoin 25-vuotisen mittaushistorian aikana. Järjestö toteaakin, että Suomi on lähellä pudota "hyvän lehdistönvapauden" kategoriasta.

TOIMITTAJAT ILMAN RAJOJA -JÄRJESTÖ

Kärkipaikkaa pitää edelleen Norja, toisena Alankomaat, kolmantena Viro, neljäntenä Tanska ja viidentenä Ruotsi. Indeksi kattaa 180 maata.

Suomi on pudonnut Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistön vapaus -indeksissä viidenneltä sijalta kuudenneksi.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Asuntoautolla Japaniin saakka! Näin Mari ja Pete tekivät unelmastaan totta

Mikel Arteta raivostui kiistanalaisesta tuomaripäätöksestä – "Miten helvetissä?"

NFL-joukkueelta kutsun saanut suomalainen varattiin nyt ykköskierroksella

Hedelmiä, suklaata ja vaahtokarkkeja – Tiinan simppeli vappuherkku on takuuvarma hitti!

14-vuotiaan tytön murhasta syytetty räppäri osti moottorisahan ja uima-altaan ruumiin hävittämiseksi

Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Kaius Niemi.

– Huolestuttava trendi. Ollaan kuitenkin ennen vuotta 2016 oltu ensimmäisellä sijalla kymmenen kertaa. Pistää ajattelemaan, että mitä meidän pitäisi nyt tehdä, jottei sijoitus putoa entisestään.

– Journalisteilla tulisi olla jatkossakin rauhaa ja resursseja tehdä työnsä vapaasti, kriittisesti ja riippumattomasti. Lehdistön vapaus ei ole lehdistöä itseään varten, vaan se on kansalaisten oikeutta päästä faktapohjaisen tiedon pariin.