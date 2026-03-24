Sotilaskone putosi dramaattisesti Kolumbiassa. Sivullinen näki kaiken omin silmin.

Kolumbiassa tapahtui maanantaina tuhoisa lento-onnettomuus, kun Lockheed C-130 Hercules -mallinen sotilaskone putosi pian nousun jälkeen alas. Kone lähti matkaan Puerto Leguizamosta, joka sijaitsee lähellä Ecuadorin ja Perun rajaa. Kone oli matkalla läheiselle vartioasemalle.

Koneen putoamispaikan lähettyvillä tiedetään olleen voimakkaita taisteluita, joissa Ecuadorin ja Kolumbian asevoimat ovat pyrkineet torjumaan huumekartelleja ja asejoukkoja.

Sotakoneen viimeiset hetket tallentuivat silminnäkijän videomateriaalille. Katso video yläpuolelta.

Ylli 70:n kerrotaan saaneen surmansa onnettomuudessa. Suurin osa uhreista on sotilaita. Koneessa tiedetään olleen kyydissä kaikkiaan 130 matkustajaa.

"Kuulostaa kuin moottorit olisivat sammuneet"

Ilmavoimien ex-pääkoelentäjä Jyri Mattila kuvailee pudonnutta sotilaskuljetuskonetta "yhdeksi maailman yleisimmistä", mutta onnettomuutta itsessään hyvin harvinaiseksi.

Mattila kertoo, että koneessa ei näyttäisi videon perusteella olevan tulipaloa tai, että se olisi ottanut osumia.

– Kuulostaa kuin moottorit olisivat sammuneet. Ääni muuttuu selkeästi. Täydet tehot päällä, mutta yhtäkkiä joko moottorit sammuu tai menevät tyhjäkäynnille. Mutta vaikea sanoa, että mitä on todellisuudessa tapahtunut, Mattila kertoo.

Mattila kertoo, että mustista laatikoista aikanaan selviää, mikä aiheutti onnettomuuden.

– Data näyttää aikanaan, miksi tehot ovat lähteneet tai vedetty pois, hän jatkaa.

Mattila ihmettelee, kuinka pudonneen koneen ympärillä parveilee paljon ihmisiä. Siinä on riskinsä.

– Tässä varmasti ihmiset yrittävät pelastamaan selviytyjiä, mikä on hienoa nähdä että tämä tapahtuu. Mutta lento-onnettomuuspaikalla on yleisesti kuitenkin paljon riskejä, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Voi olla räjähtämättömiä ammuksia, painevaraajia ja joissain konetyypeissä hiilikuitupölyä, joka voi olla vaarallista hengittää.