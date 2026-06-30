Onnettomuus tapahtui varhain tiistaiaamuna.
Sähköpotkulautaa kuljettanut täysi-ikäinen nainen kuoli tänään aamulla Vantaalla liikenneonnettomuudessa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.
Sähköpotkulautailijan ja rekan välinen onnettomuus tapahtui tiistaiaamuna 7.30 Vantaan Tikkurilassa Lehdokkitiellä.
Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Poliisin mukaan onnettomuutta tutkitaan tällä hetkellä poliisissa rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen sekä kuolemantuottamus.
Onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkinta on vasta alkuvaiheessa, kertoo poliisi.