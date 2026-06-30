Helsingin poliisi tutkii vakavaa liikenneonnettomuutta Itäväylällä.
Kaksi henkilöä menehtyi liikenneonnettomuudessa Helsingissä maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Tarkempi tapahtumapaikka oli Itäväylällä Kulosaaren kohdalla. Hätäkeskus välitti poliisille tehtävän kello 00.28 tiistaina.
Itäväylän kaistat itään päin suljettiin tehtävän ajaksi.
Poliisi ei tarkenna, montako ajoneuvoa onnettomuudessa oli osallisena tai olivatko molemmat kuolonuhrit samassa ajoneuvossa.
Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Asiasta ei tiedoteta tässä vaiheessa enempää.