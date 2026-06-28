Koillis-Ranskassa on tapahtunut vakava lentokoneturma.
Ainakin 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan Ranskassa, kertovat viranomaiset.
Mediatietojen mukaan koneessa oli laskuvarjohyppääjiä.
Viranomaisten mukaan onnettomuus tapahtui tänään maan koillisosassa lähellä Tomblainen kaupunkia.
Alueen viranomaisten mukaan kaikki koneessa olleet henkilöt kuolivat turmassa. Koneessa oli lentäjän lisäksi viisi laskuvarjo-ohjaajaa ja viisi heidän oppilastaan.
Onnettomuuden syystä ei ole vielä saatavilla tietoja.
Viranomaiset eristivät Pilatus PC-6 -koneen hylyn sunnuntaina päivällä.AFP / Lehtikuva
Paikallinen virkamies Yves Seguy kertoo medialle Reutersin mukaan, että lentokone näytti vaurioituneen ennen kuin se syöksyi pystysuoraan maahan. Turma sattui rakennetulla alueella ostoskeskuksen lähellä.
– Muutama metri ja onnettomuus olisi voinut aiheuttaa sivullisuhreja, Seguy sanoi.
Uudet tiedot
BBC kertoo, että viisi oppilasta olivat valmistautuneet tekemään ensimmäisen laskuvarjohyppynsä.
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