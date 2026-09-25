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"Ulos": Sähköautoilevan MTV:n uutispäätoimittajan kommentti bensasta kirvoitti hilpeän reaktion 4:02 Katso video: Pöllöraadissa ruodittiin polttoaineen kohonneita hintoja. Julkaistu 25.09.2026 20:14 Jari Heikkilä MTV:n Pöllöraadissa ruodittiin polttoaineen kohonneita hintoja ja varoiteltiin bensan hinnan käyttämisestä vaaliteemana. Polttoaineiden hinnat puhuttavat nyt ympäri maailmaa. MTV:n Pöllöraadissa pohdittiin, mitä kiperässä tilanteessa tulisi tehdä ja minkälaisia vaalilupauksia bensan hinnan tiimoilta olisi syytä välttää. Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki kertoo ihmetelleensä jo neljä vuotta sitten, minkä takia perussuomalaiset otti tuolloin öljyn ja bensan hinnan vaaliteemaksi. – Sitä (polttoaineen hintaa) ei päätetä Arkadianmäellä vaan, vaan Hormuzinsalmessa, Ihan järjetöntä ottaa sellainen vaaliteema, joka on (presidentti Donald) Trumpin käsissä. Lue myös: "Hinnoissa selittämätön osa": Purra ihmettelee MTV:lle polttoainemyyjien toimintaa MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen toteaa, että Suomen polttoainehintoja katsoessa kyllä löytyy kasa veroja verojen päälle. Hän kuitenkin ihmettelee, että eikö ole opittu mitään siitä, että äänestäjille ei pidä polttonesteiden hintalupauksia tehdä, koska valtio ei voi tulla jokaiseen asiaan auttamaan. – Minun käsittääkseni eivät ne pumppuhinnat vielä niin kovat ole, Ahtiainen tokaisee. – Puhuu sähköautoilija, huudahtaa Kärki salamana. – Ilkka Ahtiainen – ulos, vitsailee juontaja Joanna Kuvaja. Ahtiainen toteaa, että polttoaineiden hinnat ovat tuntuneet kyllä hänenkin lompakollaan. – Minulla oli vielä polttomoottoriauto silloin, kun ne (polttoaineen hinnat) olivat oikeasti korkealla, Ahtiainen puolustautuu.

2000-luvun korkeimmat bensanhinnat nähtiin vuonna 2022, kun 95E10-bensiinin litrahinta nousi yli 2,5 euron.

"Iranin sotaa syytä vastustaa"

Politiikan toimittaja Linda Pelkonen Ylen Politiikkaradiosta toteaa, että Suomen olisi syytä vastustaa Iranin sotaa, sillä kohonneesta polttoaineen hinnasta maksavat lopulta suomalaiset.

Pelkosen mielestä on noloa, että viime kaudella edelliseltä hallitukselta vaadittiin bensan hinnan saamista alas, vaikka mikä olisi.

Kärki toivoo poliitikoilta suoraselkäisyyttä, jotta nyt ei alettaisi samanlaisiin toimiin kuin taannoin:

– Sanna Marinin hallitus maksoi ihmisten sähkölaskuja ja antoi vielä lapsilisät. Kun nyt ei vaan vaalivuotena alettaisi maksaa ihmisten bensalaskuja.

Kärki kertoo toivovansa, että hallitus ei ylipäänsä tekisi minkäänlaisia polttoaineveron poistamisia tai jakeluvelvoitteen alentamisia.

– Hinnat heiluvat maailmalla. Silloin on aika vaikea tehdä siihen mitään äkkinäisiä ratkaisuja – varsinkin kun valtio on persaukinen.

Pelkonen on samoilla linjoilla.

– Jos valtio on velkaantunut ja muutenkin ollaan tehty alijäämäinen budjetti ensi vuodeksi, niin olisi toisaalta ihan ymmärrettävää, että hallitus ei voi ihan mahdottomasti sille tehdä.

Pelkonen jatkaa, että jakeluvelvoitteenkin muuttaminen vaikuttaa vasta viiveellä.

Ahtiainen toteaa, että Suomen hallitus ja presidentti Alexander Stubb voisivat vedota Iranin sodan osapuoliin sodan päättämiseksi, eli käytännössä Iraniin ja Yhdysvaltoihin.

– Sillähän se bensahinta saadaan sitten alas.

"Keskusta haluaa maksaa potut pottuina"

Kärjen mukaan keskusta haluaa nyt maksaa potut pottuina viime vaalikaudesta, kun perussuomalaiset "huusivat euron bensasta". Hän toteaa, että keskustan ei kannata hirveästi alkaa antamaan lupauksia ensi vaalikauteen.

– Siellähän on tulossa EU:n päästökauppa tieliikenteeseen, sitten on tulossa jakeluvelvoitteen korottaminen. Näillä omilla toimilla tullaan nostamaan bensan hintaa ensi vaalikaudella. Ja eipä näytä tällä kokemuksella, että Lähi-itään rauha tulee.

Pelkonen toteaa, että keskustelussa näkyy vaalien läheisyys.

– Nyt keskusta, demarit ja muut haluavat antaa perussuomalaisille näpäytyksen takaisin siitä, että he aikaisemmin ovat vaatineet sitä, että bensan hinta pitää saada alas ja se on ollut heidän vaaliteemansa.

Jari Heikkilä MTV Uutiset Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.

MTV:n uutispäätoimittajan bensakommentti kirvoitti hilpeän reaktion | MTV Uutiset