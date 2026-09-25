MTV:n Pöllöraadissa ruodittiin polttoaineen kohonneita hintoja ja varoiteltiin bensan hinnan käyttämisestä vaaliteemana.
Polttoaineiden hinnat puhuttavat nyt ympäri maailmaa. MTV:n Pöllöraadissa pohdittiin, mitä kiperässä tilanteessa tulisi tehdä ja minkälaisia vaalilupauksia bensan hinnan tiimoilta olisi syytä välttää.
Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki kertoo ihmetelleensä jo neljä vuotta sitten, minkä takia perussuomalaiset otti tuolloin öljyn ja bensan hinnan vaaliteemaksi.
– Sitä (polttoaineen hintaa) ei päätetä Arkadianmäellä vaan, vaan Hormuzinsalmessa, Ihan järjetöntä ottaa sellainen vaaliteema, joka on (presidentti Donald) Trumpin käsissä.
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MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen toteaa, että Suomen polttoainehintoja katsoessa kyllä löytyy kasa veroja verojen päälle. Hän kuitenkin ihmettelee, että eikö ole opittu mitään siitä, että äänestäjille ei pidä polttonesteiden hintalupauksia tehdä, koska valtio ei voi tulla jokaiseen asiaan auttamaan.
– Minun käsittääkseni eivät ne pumppuhinnat vielä niin kovat ole, Ahtiainen tokaisee.
– Puhuu sähköautoilija, huudahtaa Kärki salamana.
– Ilkka Ahtiainen – ulos, vitsailee juontaja Joanna Kuvaja.
Ahtiainen toteaa, että polttoaineiden hinnat ovat tuntuneet kyllä hänenkin lompakollaan.
– Minulla oli vielä polttomoottoriauto silloin, kun ne (polttoaineen hinnat) olivat oikeasti korkealla, Ahtiainen puolustautuu.