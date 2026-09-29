Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Financial Times -lehden juttu EU:n monivuotisen budjetin kaatamisuhkauksesta ei pidä täysin paikkaansa.

Orpon mukaan Suomi ja muut mainitut maat eivät vastusta EU:n uutta budjettia ja esitystä siitä.

– Se on rakenteellisesti hyvä, koska siellä on nimenomaan ne asiat, mitä me ollaan haluttu eli nämä uudet prioriteetit eli vahva puolustuskulma, turvallisuus ja kilpailukyky kärjessä, sanoi Orpo toimittajille eduskunnassa.

Financial Times -lehden mukaan Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata olisivat uhanneet jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Lehden mukaan Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaatisivat isoja leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin.

– Me haluamme pitää kiinni myöskin maatalouden rahoituksesta ja esimerkiksi harvaan asutun alueen erityistuesta, niin siksi meidän mielestä myöskin se budjetin pitää kasvaa, mutta ei niin paljon. Se tieto on väärä, sanoo Orpo.

MTV Uutisten näkemässä maiden kirjeessä todetaan, että ne eivät vaadi leikkauksia nykyiseen EU:n monivuotiseen budjettiin verrattuna, mutta suoranaista budjetin kaatamisuhkausta siitä ei löydy. Maiden mukaan Euroopan komission ehdottama 60 prosentin nimellinen kasvu on kuitenkin epärealistinen. Kirjeessä vaaditaan komission ehdotusta pienennettäväksi sadoilla miljardeilla euroilla.

– Me ollaan nettomaksajia ja se tarkoittaa, että jokainen suomalainen maksaisi enemmän eli me halutaan sitä kasvua pienemmäksi, kommentoi Orpo eduskunnassa.

Juttua päivitetty kello 15.44: Rakennetta muokattu ja lisätty tietoja kirjeen sisällöstä.