Suomi on mukana vaatimassa satojen miljardien leikkauksia.

Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata uhkaavat hylätä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi.

Asiasta kertoo brittilehti Financial Times (FT).

Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin.

EU:n budjetti "täytyy perinpohjaisesti uudistaa. Meidän täytyy tehdä valintoja", todetaan maiden allekirjoittamassa kirjeessä FT:n mukaan.

– Jollei budjettia leikata sadoilla miljardeilla, ei sopua tänä vuonna tehdä, sanoi brittilehden haastattelema diplomaatti.

Vaikea tilanne

Euroopan unionin vuosien 2028–2034 budjetti vaatii kaikkien 27 jäsenmaan hyväksynnän.

Muutoksia vaativat maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja kilpailukykyyn. Budjettileikkauksia ajavat maat vastaavat noin 40 prosentista EU:n tuloista.

EU-johtajat sopivat kesäkuussa, että budjettipäätös saataisiin aikaan ennen Ranskan, Italian, Espanjan ja Puolan tulevia vaaleja.

Neuvotteluista on tulossa vaikeat, sillä Espanjan ja Italian sisältävä 17 jäsenvaltion ryhmä on puolestaan vaatinut ehdotetun budjetin ylittämistä.

Samalla ne haluavat lisätä esimerkiksi juuri maataloustukiin käytettäviä varoja.