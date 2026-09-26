Lindtman pitää Häkkäsen viime viikkoista Israel-matkaa ongelmallisena ja yhtenä osoituksena hallituksen Lähi-idän politiikan sekavuudesta. Lindtman pitää ongelmallisena myös hallituksen erimielisyyttä Israelin siirtokuntia koskevassa lausunnossa sekä sitä, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (ps.) päätti lakkauttaa Suomen tuen YK:n palestiinalaisjärjestö UNRWA:lle, vaikka Suomi vaatii samalla EU:ssa humanitäärisen tuen jatkamista.

Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) vaativat jo eilen ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.) vastauksia muun muassa siihen, oliko puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) matka Israeliin hyvin harkittu.

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Häkkänen on sanonut, että vierailun tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saisi muun muassa israelilais-yhdysvaltalaisen Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän uusimmat päivitykset. Häkkäsen mukaan teknologia kehittyy, ja uusimpien päivitysten ja oppien saaminen edellyttää myös vuoropuhelua.

– Ei meille ainakaan tuotu mitään tietoa, että Suomi olisi menettänyt hankinnan ilman tällaista matkaa.

– Kyllähän se matka on tässä tilanteessa kritiikille altis. Ennen kaikkea kysymme sen perään, tehtiinkö huolellinen ulkopoliitinen arvio.

– Ei ole kyse siitä, tarvitseeko Suomi toimivan ja suorituskykyisen ilmatorjuntajärjestelmän. Kyllä tarvitsee, siitä ei ole kysymys. Vaan kyse on siitä, miten Häkkäsen toiminta näyttäytyy osana hallituksen Lähi-idän politiikkaa.