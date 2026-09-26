Oppositiopuolue SDP aikoo viikonlopun aikana päättää, ehdottaako se epäluottamusta hallitukselle.
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä hallituksen Lähi-idän politiikka on sekaisin. Sen vuoksi puolue aikoo viikonlopun aikana päättää, ehdottaako se epäluottamusta hallituksen Lähi-idän politiikalle.
Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) vaativat jo eilen ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.) vastauksia muun muassa siihen, oliko puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) matka Israeliin hyvin harkittu.
Valtonen kommentoi Häkkäsen vierailua toteamalla, että vierailu on Häkkäsen vastuulla. Lisäksi Valtonen kommentoi Suomen UNRWA-päätöstä toteamalla, että palestiinalaisten humanitääristä tukea selvitetään parhaillaan, ja että UNRWA on yhä arvioitavien järjestöjen joukossa.
Lindtmanin mielestä keskustelu jätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
– Ulkomisteri sanoi, ettei ole mitään ristiriitaa hallituksen sisällä, mutta sokea Reettakin näkee, että tässä on valtava railo näin keskeisessä kysymyksessä, Lindtman sanoo MTV Uutisille.
Lindtman pitää Häkkäsen viime viikkoista Israel-matkaa ongelmallisena ja yhtenä osoituksena hallituksen Lähi-idän politiikan sekavuudesta. Lindtman pitää ongelmallisena myös hallituksen erimielisyyttä Israelin siirtokuntia koskevassa lausunnossa sekä sitä, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (ps.)päätti lakkauttaa Suomen tuen YK:n palestiinalaisjärjestö UNRWA:lle, vaikka Suomi vaatii samalla EU:ssa humanitäärisen tuen jatkamista.