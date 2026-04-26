Länsiafrikkalaisessa Malissa maan armeijaa vastaan taistelevat kapinalliset kertovat päässeensä sopimukseen maan pohjoisosassa sijaitsevassa Kidalin kaupungissa tukikohtaansa pitäneiden venäläisjoukkojen poistumisesta.
Kapinallisten mukaan joukot ovat olleet piiritettyinä kaupungissa eilisestä lähtien.
Ääri-islamilaiset jihadistit ja tuaregikapinalliset ovat eilisestä lähtien hyökänneet armeijan joukkojen kimppuun liki koko Malissa. Muun muassa Malin puolustusministerin kerrotaan saaneen surmansa hyökkäyksissä.