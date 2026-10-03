Oliver Solberg nousi Sardiniassa väkevän lauantaiaamupäivänsä ansiosta taistelemaan tosissaan rallin maailmanmestaruudesta. Toyota-tähti kertasi MTV Urheilulle pelisuunnitelmaansa.

MM-sarjan kolmannelta sijalta kauden viimeiseen osakilpailuun lähtenyt Solberg oli lauantaiaamun kolmella erikoiskokeella selkeästi nopein kuljettaja. Toiseksi parasta kyytiä pitänyt Sebastien Ogier jäi tallikaveristaan näillä kolmella pätkällä 14,8 sekuntia.

Solberg oli perjantain jälkeen kisassa kolmantena, 12,3 sekunnin päässä kärjestä, mutta lauantain päivähuollossa sijoitus oli vaihtunut ensimmäiseksi 2,7 sekunnin marginaalilla Hyundain Thierry Neuvilleen nähden.

Kun MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans on samaan aikaan vasta kuudentena, Solberg on noussut reaaliaikaisessa MM-tilanteessa vain neljän pisteen päähän walesilaisesta.

– Aamupäivä sujui loistavasti. Ensimmäinen pätkä oli minulle täysin uusi, ja muut ovat ajaneet sen urallaan ehkä 15 kertaa. Olin hermostunut siltä osin, sillä se on vaikea pätkä, mutta se tuli puhtaasti. Kaksi muuta olivat uudempia kaikille. En tehnyt niillä yhtään enempää kuin ensimmäiselläkään, mutta ajat olivat jopa parempia kuin odotin, Solberg sanoi päivähuollossa.

Vaikka Solberg on ek-aikojen perusteella hyökännyt erittäin aggressiivisesti, hän itse korostaa, että ajamisessa on vielä hieman turvamarginaaliakin mukana.

– Täytyy jatkaa samalla tavalla. Ei ole muuta mahdollisuutta. Jos tulee yksikin virhe tai rengasrikko, peli on ohi. Kyllä, pusken, ja Sardiniassa on aina riskejä, sillä tämä on niin vaikea kisa, mutta yritämme parhaamme mukaan ajaa puhtaasti.

– Se on toiminut tähän asti, mutta sitä täytyy vain jatkaa. Ei ole järkeä tehdä yhtään enempää tai vähempää. Minulla on vain tämä yksi mahdollisuus.

Solbergin hyökkäyksestä saatiin oivallinen osoitus lauantaiaamun viimeisellä, rallin kymmenennellä erikoiskokeella, jossa hän ajoi todella rohkeasti asfaltilta vasemmalle ylämäkeen soratielle nousevan mutkan.

– Se oli suunniteltu. Suunnittelin sitä eilisillasta lähtien. Se oli juuri se mutka. En yleensä katso videoita paljoakaan, mutta sen mutkan päätin ajaa juuri noin kuin sen ajoin.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Kolmas mestarikandidaatti, Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari on kisassa viidentenä. Eroa eteen ja taakse on reilusti, eikä vauhti tahdo riittää kärkimiehiä vastaan. Reaaliaikaisessa pistetilanteessa Pajari on 15 pisteen päässä Evansista ja 11 pisteen päässä Solbergista. Hän tarvitsisikin molempien tallikavereidensa epäonnea.

– Aika tuskainen tilanne. Joka pätkällä olemme olleet nopein siihen asti. Kukaan edellä ei ole mennyt ikinä kovempaa. Kai tuo lähtöpaikka merkkaa, vaikka oli kyllä toive, että se ei olisi merkannut ainakaan tänään enää niin paljoa. Emme mitenkään erityisesti varmistele, mutta silti tuntuu ihan mahdottomalta pysyä siinä vauhdissa, mitä nuo muutamat menevät. Emme ole täydellisesti tulleet, mutta se, miten iso se ero on, tuntuu ihan mahdottomalta, Pajari sanoi.

– Pitää nyt vähän pohtia fiksumpien ihmisten kanssa, että mikä se taktiikka tulisi olla. On kyllä varmaan vieläkin muutama tyyppi, jotka menevät koko ajan siellä punaisella rajalla. Lauantai-iltapäivä on yleensä se hetki, kun alkaa sattua ja tapahtua.

Sen Pajari vahvistaa, että nilkka pysyy suorana jatkossakin.

– En todellakaan ole luovuttanut. Mutta pitää tarkastella, mikä se tilanne on ja mitä on mahdollista tehdä. Paljon on rallia jäljellä. Pitää vain katsoa, mitä oikeasti pystymme tekemään.

Kuudentena olevan Evansin tilanne on hyvin samanlainen kuin Pajarinkin kohdalla – sillä erotuksella, että hän ei varsinaisesti tarvitse kenenkään epäonnea, mutta viimeistään sunnuntaipäivälle pitäisi löytää jostain lisää vauhtia, ettei Solberg pääse keräämään riittävää lisäpottia päätöspäivän pisteistä.

– On vaikea tehdä eroja suuntaan tai toiseen. Tilanne on sikäli turhauttava. Mutta täytyy vain yrittää pysyä erossa ongelmista. Se on tietysti vaikeaa tässä kisassa, mutta sitä pitää yrittää, Evans kuittasi.