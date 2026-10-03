Suomen maastohiihtotähti Iivo Niskanen on kertonut terveystilanteestaan.

Niskanen kertoi Instagram-tilillään käyneensä kesällä luomen poistossa. Poistetusta luomesta löydettiin melanooma, joka on vaikuttanut Niskasen harjoituskauteen.

– Lopulta diagnoosina oli in situ -muutos, joten parilla leikkauksella ja säikähdyksellä selvitty. Tällä hetkellä tuntuu erityisen hyvältä, että harjoittelu etenee suunnitellusti ja kotona voi ottaa treenien välissä päivälevolle kaveriksi vastasyntyneen, Niskanen kirjoittaa.

– Poistoalue oli haastavassa paikassa, etenkin, kun jalka on työvälineeni. Näiden kahden leikkauksen vuoksi jouduin soveltamaan normaalia harjoitteluani, enkä siten pystynyt osallistumaan kesän maajoukkueleireille, niin kuin oli toiveeni ja tarkoitukseni, Niskanen kertoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

– Palaan suunnitellusti mukaan maajoukkuevahvuuteen Oloksella, Niskanen sanoo.

Niskanen kertoo olevansa kisakauden suhteen luottavainen kesän haasteista huolimatta. Hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Joakim Abrahamsson on ollut vahvasti Niskasen tukena kesän aikana.

– Meille on ollut tärkeää olla Iivon tukena, mutta samalla antaa hänelle myös hänen tarvitsemansa aika ja tila. Olemme käyneet jatkuvaa ja hyvää vuoropuhelua, ja minulla on ollut mahdollisuus myös tavata häntä tämän jakson aikana. On ollut erittäin merkityksellistä kohdata ja puhua muistakin asioista kuin hiihdosta, Abrahamsson kertoo.

– On erittäin positiivista, että Iivo on nyt hyvässä harjoitusvaiheessa. Näemme hyvää kehitystä ja ennen kaikkea vahvan halun katsoa eteenpäin. Etenemme edelleen askel kerrallaan ja sopeutamme prosessia sen mukaan, mikä on parasta Iivolle ja hänen perheelleen.

https://www.instagram.com/p/DeB_krMtspN/?hl=fi