Miia jännitti maajussi-Askolle kirjoittamista, eikä uskonut, että kuulisi tästä välttämättä mitään.

Uudella Maajussille morsian -kaudella maajussit valitsivat, keille puolisoehdokkailleen he haluavat ojentaa kutsun farmiviikoille. Yksi maajussi-Askon farmiviikoille valitsemista puolisoehdokkaista on Miia, 50.

Miia asuu Puumalassa maalla ja työskentelee opetusalalla. Hän on elellyt sinkkuna jo pidemmän tovin.

– Pistin välillä vähän jo hanskoja naulaan, mutta tässä viimeisen vuoden aikana olen ajatellut, että jospa sitä nyt ei haluakaan ihan yksin elellä koko loppuelämää, hän naurahtaa.

Miia sai Askon esittelyvideon perusteella käsityksen, että heissä on melko paljon samaa. Kaksikkoa yhdistävät Miian mukaan muun muassa huumorintaju ja monipuolisuus.

– Hän toi sitä esille, että kotona voi olla vähän rennommin ja huumori voi olla hyvinkin rentoa, ja toisaalta hän osaa varmasti puhua asioista syvällisestikin, koska hänellä on ollut luottamustoimia, Miia sanoo.

Miia yllättyi perinpohjaisesti saatuaan kutsun tapaamaan Askoa Malmgårdin kartanolle. Jo pelkkä kirjeen lähettäminen tuntui hänestä hyvin jännittävältä, eikä hän uskonut, että mitään kuuluisi välttämättä takaisin.

– Puhelu tuli vielä niin aikaisin, etten vielä silloin edes odottanut kuulevani sieltä. Se oli todellakin yllätys ja tuli onneksi työpäivän päätteeksi, koska sen jälkeen ei ehkä olisi pystynyt keskittymään, hän nauraa.

Miia saapui Malmgårdin kartanolle rennolla asenteella: meni miten meni, ainakin tulee hyviä kokemuksia, joita muistella jälkikäteen.

– Kaiken ei tarvitse aina olla niin vakavaa. Tässä formaatissa kaikilla on tiedossa, että meitä aina tippuu täältä, hän toteaa.