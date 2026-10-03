MTV Urheilu haastatteli Sardinian MM-rallin yhteydessä Kansainvälisen autoliiton (FIAn) urheiluasioista vastaavan varapuheenjohtajan Malcolm Wilsonin, joka kertoi lähtökohdista massiivisten sääntömuutosten värittämään ensi kauteen.

Huomenna päättyvään Sardinian MM-ralliin päättyy myös vuona 2022 alkanut nykyisten Rally1-autojen aikakausi.

Ensi kaudelle tehtyjen teknisten sääntömuutosten puitteissa rakennetut uudet autot tunnettiin vielä vähän aikaa sitten nimellä WRC27, mutta Wilsonin mukaan pääluokkaa kutsutaan ensi vuonnakin nimellä Rally1.

– Tiedän, että tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta haluamme pitää asiat yksinkertaisina, niin kuin ne ovat tänäkin vuonna. Rally1-luokka koostuu uusista, vuoden 2027 sääntöjen mukaisista autoista, ja siinä ajavat myös niin sanotulla WRC27-pakilla varustetut Rally2-autot. Tämä pakki tuo ylimääräisen millimetrin rajoittimeen, erilaisen aerodynamiikkapaketin ja vähän vähemmän painoa kuin nykyisissä Rally2-autoissa, Wilson selventää MTV Urheilulle.

Autonvalmistajista täysin uusien sääntöjen mukaisen auton rakentaa vain Toyota, ja mukana on myös kaksi niin sanottua virittäjävalmistajaa: belgialainen Project Rally One ja espanjalainen RMC Motorsport.

Lisäksi Ford tiedotti Sardinian MM-rallin yhteydessä palaavansa sarjaan vuonna 2028 ja rakentavansa uusien sääntöjen mukaisen auton kaudelle 2029. Vuosina 2027–2028 MM-sarjassa nähtävät Fordit tulevat olemaan Wilsonin itsensä perustaman ja omistaman M-Sportin valmistelemia WRC27-pakilla varustettuja Rally2-autoja.

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko pitää WRC27-pakkia erinomaisena ideana, jota nimenomaan Wilson on voimakkaasti ajanut.

– Se mahdollistaa osallistumisen MM-sarjan ykkösluokkaan Rally2-autolla, mutta tämä pitää saada yhä helpommaksi niin, että sen 7 500 euron pakin voi kuka tahansa ostaa nykyiseen Rally2-autoonsa ja mennä mukaan.

– Tämä edesauttaisi sitä, että saisimme Lancian ja Skodan mukaan pääluokkaan jo ensi vuonna. Tämä on minun ainoa toiveeni. Sen jälkeen tulevaisuus ja latu ovat auki pitkäksi aikaa; on valmistajia, työpaikkoja, kilpailua, erilaisia automerkkejä ja sitoutumiseta. Tämän me vielä tarvitsemme, ja sitten siitä tulee hyvä.

Wilsonin mukaan myös rengasvalmistajat ovat osoittaneet halukkuuttaan lähteä mukaan MM-sarjaan. Viime vuonna alkanut Hankook-sopimus kattaa vielä kauden 2027.

– Olemme mahtavassa tilanteessa. Meillä on 3–4 rengasvalmistajaa koputtamassa ovelle. Se on positiivinen viesti siitä, että olemme viemässä tätä lajia takaisin siihen, mitä toivomme sen olevan.

Yksi huomionarvoinen asia ensi kaudesta on kisakalenteri, jota ei ole vieläkään julkaistu.

– Kuulette siitä ensi viikolla, viimeistään perjantaina. Silloin kaikki paljastuu, Wilson sanoo.

Tahko uskoo, että MM-sarjaa ajetaan ensimmäistä kertaa vuoden 1988 jälkeen myös Yhdysvalloissa.

– Se on ollut lähellä niin pitkään. Toyota on mennyt sinne, siellä on ajettu kandidaattikisoja, ja MM-sarjan kuljettajia on käynyt ajamassa siellä. Veikkaan, että siellä ajetaan ensi vuonna – sen enempää asiasta tietämättä.