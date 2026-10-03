Diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi Venäjän mukaan lähteä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.
Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä "massiivisia" iskuja kaupunkiin. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö julistaa lausunnossaan.
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Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. Kaksi ihmistä haavoittui iskussa.