F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali on vahvistanut useiden medioiden mukaan, että kauden päätöskisat ajetaan Lähi-idän tilanteesta huolimatta Qatarissa ja Abu Dhabissa.

Tilanne on ollut pitkään epäselvä kauden viimeisten osakilpailujen osalta Lähi-idän turvallisuustilanteen takia. Kisat pysyivät kalenterissa, mutta samalla luotiin varasuunnitelma, mikäli maihin matkustaminen ei olisi onnistunut. Italian Imola oli päävaihtoehtona kilpailuille. Nyt kuitenkin Domenicali on vahvistanut, että kausi käydään loppuun alkuperäisellä suunnitelmalla.

– Tämä on se suunta, jonka olemme ottaneet nykytietojen perusteella ja saamiemme vakuutusten perusteella, Domenicali totesi.

Tämän myötä kisat tullaan ajamaan alkuperäisen aikataulun mukaan marras-joulukuun vaihteessa. Vastaava tilanne oli jo alkukaudesta, kun Bahrainin ja Saudi-Arabian kisat peruttiin. Bahrainin GP tuli kuitenkin myöhemmin takaisin mukaan, mutta se ajetaan Malesiassa Sepangin radalla tänä viikonloppuna.

Kuljettajat ovat myös olleet huolissaan turvallisuustilanteesta. Red Bullin Max Verstappen teki vastikään selväksi, että hänestä olisi epämukavaa matkustaa alueelle, kun turvallisuustilanne on epäselvä.