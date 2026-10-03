Komiat-yhtyeen jäsenet kertovat tanssilavojen yleisömäärien kasvaneen paikoin moninkertaisiksi.

Tanssilavoilla eletään jälleen nousukautta. Sen ovat päässeet näkemään läheltä Komiat-yhtyeen laulaja Aleksi Yli-Sissala ja rumpali Eero Nummela.

Kaksikko vieraili Huomenta Suomessa kertomassa yhtyeen kuulumisista ja tuoreesta musiikista. Puhe kääntyi myös siihen, kuinka valtavasti suomalainen lavatanssikulttuuri on muuttunut Komiat-yhtyeen lähes kymmenvuotisen taipaleen aikana.

– Yleisömäärät ovat parhaimmissa tapauksissa kymmenkertaistuneet tai viisinkertaistuneet. Jos ennen 300 henkeä oli hyvä ilta, sitten yhtäkkiä tullaankin samaan paikkaan ja siellä on 1 500 henkeä, Nummela sanoo.

Yli-Sissalan mukaan vielä yhtyeen alkuaikoina alan yleinen tunnelma oli aivan toisenlainen.

– Se oli, että tämä loppuu tämä juttu, laulaja muistelee.

Pienet haaveet kasvoivat suuriksi

Komiat perustettiin pian kymmenen vuotta sitten. Alkuperäinen idea yhtyeestä oli Nummelan.

Haaveet eivät hänen mukaansa olleet tuolloin erityisen suuria. Tavoitteena oli ennen kaikkea päästä soittamaan yhdessä, kiertämään keikoilla ja tekemään asiat mahdollisimman hyvin.

– Haave oli vaan päästä pakettiautoon istumaan jätkien kanssa ja elämään sitä unelmaa.

Yksi isoista haaveista oli nähdä suomalainen tanssilava täynnä ihmisiä. Nyt sekin on toteutunut.

– Ne haaveet on todella moninkertaisesti täytetty, Nummela sanoo.