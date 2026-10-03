7 kuukautta vanha vauva kuoli lastensairaalassa Ruotsissa. Vanhemmat epäilevät hoitovirhettä.
Tavanomaisesta pienempi Arvid syntyi huhtikuussa 2025 ja kuoli vain seitsemän kuukauden ikäisenä, kertoo Aftonbladet.
Arvid painoi syntyessään 2 130 grammaa ja oli 45 senttimetriä pitkä, eikä paino noussut toivotulla tavalla.
Arvid siirrettiin lähes seitsemän kuukauden ikäisenä Göteborgin kuningatar Silvian lastensairaalaan jatkotutkimuksiin. Tuolloin hän painoi hieman yli neljä kiloa.
Sairaalassa hänelle annettiin natriumbikarbonaattia painon lisäämiseksi. Hoidon aikana lääkkeen annosta päätettiin suurentaa, mutta äiti kertoo epäilleensä uuden annoksen suuruutta heti.
Äiti Carolinen mukaan sairaalan henkilökunta kertoi myöhemmin, että annostuksessa oli tapahtunut virhe.
– He aikoivat lisätä sitä 1,3 millilitralla, mutta hoitajat unohtivat pilkun, joten siitä tuli 13 millilitraa, Caroline sanoo Aftonbladetille.
Vanhempien mukaan sama annos annettiin vielä toistamiseen muutamaa tuntia myöhemmin.
Hengitysvaikeuksia
Perheen mukaan Arvidille tuli tämän jälkeen hengitysvaikeuksia, ja Caroline kertoo joutuneensa vaatimaan lisähoitoa.
Lopulta Arvid joutui hengityskoneeseen. Seuraavien päivien aikana hänen tilanteensa huononi nopeasti.
– Sitten meiltä kysyttiin, mihin aikaan halusimme sammuttaa hengityskoneen. Me emme pystyneet päättämään sitä.
Hengityskone sammutettiin illalla.
Ei näyttöä lääkeannoksen vaikutuksesta
Kuoleman jälkeen vanhemmat tekivät tapauksesta rikosilmoituksen. Poliisi aloitti esitutkinnan epäillystä kuolemantuottamuksesta, mutta tutkinta myöhemmin lopetettiin.
Syyttäjän mukaan terveydenhuollon tekemässä selvityksessä ei löydetty näyttöä siitä, että suuri lääkeannos olisi aiheuttanut lapsen voinnin heikkenemisen tai kuoleman.
Vanhemmat ovat kannelleet tapauksesta terveydenhuollon valvontaviranomaiselle ja potilaslautakunnalle. He odottavat edelleen viranomaisten johtopäätöksiä.