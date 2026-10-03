Ruotsalainen Caroline Andersson, 25, loukkaantui vakavasti maantiepyöräilyn MM-kisoissa noin viikko sitten. Hän on nyt avautunut Instagramissa kokemistaan vammoista, jotka olivat pahemmat kuin aluksi luultiin.

Kisassa sattui puolenvälin tienoilla joukkokolari, jossa Andersson oli mukana. Hän menetti tajuntansa ja joutui sairaalaan vakavien vammojen takia.

– Minulla on ollut onnettomuuden jälkeen neljä aivoverenvuotoa, kaksi kasvojen murtumaa, murtunut solisluu ja murtunut lantionluu. Tilani on tällä hetkellä vakaa ja olen hyvissä käsissä, Andersson kirjoitti.

Andersson kertoi, että kausi 2026 on ohi ja edessä on pitkä kuntoutus.

– Nyt on kyse vain siitä, että otan oman aikani parantuessa, varsinkin pääni takia. Kiitos koko Ruotsin joukkueelle ja kaikille, jotka ovat olleet yhteydessä. Se merkitsee todella paljon. Tulen takaisin, kun olen valmis, Andersson totesi.¨