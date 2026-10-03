Suomen ja Albanian välisen Kansojen liiga -ottelun avausjaksolla on sattunut ja tapahtunut.

Huuhkajat sai otteluun karmivan alun, kun vierasjoukkue Albania siirtyi kulmapotkusta johtoon jo neljännellä peliminuutilla.

Suomen urakka helpottui reilun 20 minuutin pelin jälkeen. Daniel Håkans katkaisi maalivahti Etrit Berishan heikon syötön ja rynnisti kohti maalia. Berisha kaatoi Håkansin aivan rangaistusalueen rajalla ja lensi punaisella kortilla ulos.

Tilannetta seuranneesta vapaapotkusta Leo Walta toi Huuhkajat tasoihin.

Ottelu on yhä kesken.