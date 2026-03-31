Pääministerin mukaan nyt selvitetään nopealla aikataululla, mitä järjestelmiä Suomi tarvitsee droonien havaitsemiseen ja torjumiseen.

Pääministeri Petteri Orpo kertoo MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa, että Suomi arvioi nyt nopealla tahdilla, pitääkö kotimaahan hankkia lisää kykyjä droonien torjumiseen ja havainnointiin.

Orpon mukaan hallitus on valmis tekemään päätöksiä "hyvin nopeasti".

– Vuodesta 2018 lähtien viranomaiset, puolustusvoimat ja rajaviranomaiset ovat ryhtyneet valmistelemaan ja hankkimaan drone-kyvykkyyksiä havainnointiin ja torjuntaan. Sitä on Ukrainassa käytävän sodan myötä lisätty. Nyt valmiuttakin nostettiin.

Meillä on tulossa isoja investointeja ja niitä on käynnissä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, että meidän pitää nopeuttaa tätä investointiaikataulua, pääministeri toteaa.

Orpon mukaan viranomaisilla on jo hankintasuunnitelmat valmiina.

– Minusta on selvää, että meidän täytyy katsoa miltä osin voimme nopeuttaa. Näitä ei löydy vain "pakasta", niitä ei voi vain tilata ja ostaa. Vaikka on vahva tahto, niin kuitenkin kestää jonkin aikaa, että meillä ne kaikki kyvyt on, hän jatkaa.

Vain maksimaalinen turva kiinnostaa

Orpon mukaan sota muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Suomi tekee siinä samassa kaikkensa, että muutoksiin havahdutaan, hankintoja tehdään ja kyvykkyyksiä vahvistetaan myös meillä.

– Me ollaan kehitystyössä mukana ja töitä tehdään.

– Mikään muu ei kiinnosta loppuen lopuksi kuin se, että suomalaisilla on maksimaalinen turva: Meillä on kyky havaita tällaisia drooneja, tarvittaessa torjua. Tämä eteen tehdään kaikki mahdollinen.

Se milloin Suomi saisi tärkeitä järjestelmiä tässä "nopeutetussa aikataulussa" riippuu pääministerin mukaan siitä, milloin asiantuntijat tuovat arvionsa pöytään.