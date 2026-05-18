Sisäministerin mukaan droonihälytysjärjestelmää edistetään niin pian kuin mahdollista.
Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo, että hälytysjärjestelmä droonien varalle voi olla käyttövalmis kuluvan vuoden loppuun mennessä.
– Tänään saimme arvioita, että voisi tämän vuoden puolella jo valmistua, Rantanen avaa päivän ministeriökokouksen antia.
Kyseessä on niin sanottu Cell Broadcast -järjestelmä, jossa puhelinverkon tukiasemasta lähtee viesti kaikkiin alueen matkapuhelimiin.
– Se on viiveetön, se on nopea, Rantanen avaa.
– Tällainen järjestelmä olisi pitänyt olla jo eilen, ennemmin kuin huomenna, Rantanen jatkaa.
Hallitus rahoitti uuden vaaratiedotusjärjestelmän kehityksen viime keväänä samalla kun väestönsuojia paranneltiin ja rajavartiolaitoksen ja poliisin kapasiteettia nostettiin.
FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa arvioi, että jos uuden varoitusjärjestelmän miljoonia maksava asennus aloitetaan tänään, valmista tulee ensi keväänä.
Järjestelmän toiminta vaatii myös yhteistyötä teleoperaattoreiden kanssa, ja operaattorit peräänkuuluttavat hallituksen toimintaa.
– En tiedä, mitä lisää voisi tehdä. Linja on selvä ja prioriteetti on täysin selvä, Rantanen sanoo.
– Itse en osaa tehdä tällaisia teknisia asioita. Voin vain hallituksen kanssa rahoittaa ja hoputtaa, Rantanen jatkaa.