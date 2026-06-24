Rydmanin päätös järjestöjen uusista tukikriteereistä kuumensi tunnelman SuomiAreenan puheenjohtajatentissä Porissa.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) tukikriteeripäätös aiheutti ärhäkkää keskustelua SuomiAreenan perinteisessä puheenjohtajatentissä.
Tunnelma oli jo keskustelun alussa hyvin jännittynyt, koska hallitus oli vain vuorokautta aiemmin riitautunut sote-järjestöjen tukikriteereistä ylimääräisessä neuvottelussa.
Rydmanin päätös uusista järjestöjen tukikriteereistä johti alkuviikosta myös opposition vaatimaan Rydmanin luottamusäänestyksen eduskunnassa.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tylytti Rydmanin toimia kovin sanankääntein.
– Rydmanhan pitää tätä hallitusta pilkkanaan, Koskela täräytti.
Koskela toisti Rydmanin tänään ilmoittaneen, että sosiaalityön tutkimushankkeita leikataan kahdeksasta miljoonasta neljään. Hän totesi, että kaiken lisäksi Rydman on itse lukenut tutkimussuunnitelmia.
– Tällainen kuuluu autoritaarisiin valtioihin, kuten esimerkiksi (Viktor) Orbánin Unkariin ja tämä ei ole liioittelua.
Orbánin 16 vuotta kestänyt pääministerikausi päättyi huhtikuussa, kun Peter Magyar voitti parlamenttivaalit.
Koskelan mukaan Rydmanin toimilla kajotaan tieteen vapauteen ja toimivuuteen. Koskela sanoi uskovansa, että Rydman tekee tämän siksi, että hänen hallinnon alallaan tullaan syksyllä tekemään valtavia leikkauksia.
– Tämä on silkkaa hämäystä ja tällä yritetään viedä pois katse siitä, että perussuomalaiset ovat leikkaamassa suomalaisten keskeisitä palveluista, Koskela lopetti.