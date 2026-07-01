Garden Helsinki-monitoimihallin 35 miljoonan euron rahoitus on herättänyt laajaa keskustelua.

Hallituksen ehdollinen päätös rahoittaa Garden Helsinki monitoimiareenaa 35 miljoonan euron valtion tuella on saanut paljon kritiikkiä viime päivinä.

Etenkin oppositio on syyttänyt hallitusta taustamateriaalien pimittämisestä.

Hallituspuolueiden neljä puheenjohtajaa päättivät yhdessä isommasta investointikokonaisuudesta kevään 2025 puoliväliriihessä. Garden Helsinki-monitoimihallin 35 miljoonan euron rahoitus oli osana tätä kokonaisuutta.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kirjoittaa MTV Uutisille, että kyseessä oli normaali prosessi.

– Talouspoliittiset erityisavustajat kävivät hankkeita läpi, jonka jälkeen ne vietiin nelikon päätettäväksi.

Minkälaista keskustelua hankkeesta käytiin?

– Esityksen toi kokoomus ja pääsimme yksimielisyyteen varautumisesta ehdollisen valtiontuen myöntämiseen, mikäli hanke toteutuu, viestii Adlercreutz.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) avasi prosessin omalta osaltaan tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Adlercreutz ei ole sanojensa mukaan itse keskustellut Garden Helsingistä hanketta edistävien tahojen kanssa. Hän ei ole myöskään huomannut mitään poikkeuksellista prosessin aikana, eikä hän usko, että kyseessä olisi rakenteellisesta korruptiosta.

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