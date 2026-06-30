Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei tunnu ymmärtävän, ettei Garden Helsinki -hallihankkeen kohdalla ole kyse siitä, onko se hyvä vai huono.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) piti tänään tiedotustilaisuuden medioiden edustajille kohun keskelle joutuneesta Garden Helsinki -hallihankkeesta.

Hallitus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä 35 miljoonan euron valtiontuesta, joka on myönnetty hankkeelle.

Orpo kertoi medialle, ettei hankkeelle makseta euroakaan, ennen kuin hanke todella käynnistyy ja tarpeelliset asiat on selvitetty. Varsinainen päätös tuesta tehdään, jos hanke täyttää kriteerit ja toteutuu.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan on hyvä, että Orpo tuli nyt opposition pyynnöstä antamaan julkisia vastauksia.

– Mutta kyllähän tiedotustilaisuus herätti hämmennystä. Ihmettelen, ettei pääministeri tunnu ymmärtävän, että kyse ei ole siitä, onko tämä hanke hyvä vai huono, Virta sanoo MTV Uutisille.

– Kyse on siitä, miten tämä hanke on saanut ilman hakemusta mittavan määrän rahaa tilanteessa, jossa joka puolelta leikataan, hän ihmettelee.

Virta kummeksuu myös sitä, onko hallitus todella luvannut ensin yli 30 miljoonaa euroa yhdelle hankkeelle, ja vasta nyt jälkikäteen tehdään vaikutusarviot, ehdot ja kriteerit rahoitukselle.