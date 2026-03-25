Tavoitteena on sopia ydinaseita koskevista peruslinjoista, sanoo pääministeri.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajat neuvonpitoon ydinaseista.
Tämän päivän tapaamisessa on tarkoitus käsitellä hallituksen ydinenergia- ja rikoslakiin esittämiä muutoksia, joilla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen rauhan aikana.
Orpon mukaan tapaamisen tavoite on sopia ydinaseita koskevista peruslinjoista. Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, ja on jatkossakin sitoutunut ydinsulkusopimukseen, Orpo sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.
Hallitus sanoo tavoitteen olevan poistaa lainsäädännölliset esteet Suomen puolustamiselta osana Natoa ja esteet Naton ydinasepelotteen ja yhteisen puolustuksen täysimääräiseltä hyödyntämiseltä.
Oppositiossa olevat vasemmistopuolueet SDP ja vasemmistoliitto ilmoittivat hallituksen aikeiden tultua julki, etteivät ne tue hallituksen esitystä.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt parlamentaarisen työryhmän perustamista arvioimaan lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita.
Oppositio on ollut tyytymätön hallituksen valmisteluun, jossa oppositiota ei otettu mukaan parlamentaariseen yhteistyöhön.