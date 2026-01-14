Orion ennakoi Nubeqa-lääkkeen liikevaihdon jatkavan vahvaa kasvua.
Kotimaisen lääkeyhtiö Orionin osakekurssi lähti keskiviikkona voimakkaaseen nousuun Helsingin pörssissä, kun yhtiö antoi vahvan ohjeistuksen kuluvalle vuodelle sekä arvion Nubeqa-lääkkeen myyntipotentiaalista.
Puoli viiden aikaan iltapäivällä Orionin osake oli runsaan 11 prosentin nousussa.
Orion arvioi, että yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 1,9–2,1 miljardia euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 550–750 miljoonaa euroa.
Suurin yksittäinen liikevaihdon ja liikevoiton tasoon vaikuttava tekijä on Nubeqa-lääke, jonka liikevaihdon Orion ennakoi jatkavan vahvaa kasvua kuluvana vuonna.
Nubeqaa käytetään eturauhassyövän hoitoon, ja se on noussut Orionin ylivoimaisesti suurimmaksi tuotteeksi.
Orion arvioi, että Nubeqan vuotuinen liikevaihto voi tulevaisuudessa ylittää miljardi euroa.
Analyysitalo Inderes luonnehti Orionin tiedotetta positiiviseksi yllätykseksi. Inderesin mukaan Orionin antama ohjeistus viittaa siihen, että Nubeqan myynnin kasvu kiihtyy aiemmin odotettua nopeammin.