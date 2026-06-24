Rydmanin tukikriteeripäätös tulistutti puheenjohtajatenttiä heti alkuun.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat iskivät yhteen MTV:n perinteisessä puheenjohtajatentissä SuomiAreenassa.

Tunnelma oli heti alkuun poikkeuksellisen jännittynyt, sillä hallituspuolueet olivat vain vuorokautta aiemmin riitaantuneet sote‑järjestöjen tukikriteereistä ylimääräisessä neuvottelussa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla muu hallitus jyräsi viikon takaisen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) päätöksen ja kertoi, että kriteerit tullaan nyt valmistelemaan uudelleen.

Rydmanin päätös uusista järjestöjen tukikriteereistä johti alkuviikolla myös opposition vaatimaan Rydmanin luottamusäänestyksen eduskunnassa.

Onko hallitustoimintakykyinen?

RKP:n Anders Adlercreutz totesi hiljattain, että hallituksen sisäinen luottamus on koetuksella. Äänestyksessä RKP ei tukenut hallitusrintamaa, vaan äänesti poikkeuksellisesti tyhjää.

Kysyttäessä puheenjohtajatentissä, luottaako RKP edelleen hallitukseen, Adlercreutz vastasi:

– RKP:lla on luottamusta hallitukseen, mutta olemme huolissamme sen toimintakyvystä.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja kiisti jyrkästi hallituksen toimintakykyongelmat.