Hovioikeus määräsi Sarmasteen palauttamaan kauppahinnan Huoltovarmuuskeskukselle sekä maksamaan vahingonkorvausta.

Helsingin hovioikeus on määrännyt miljoonakorvaukset maksettavaksi epäonnisista hengityssuojainkaupoista koronapandemian aikaan keväällä 2020.

Huoltovarmuuskeskus teki kaupat liikemies Onni Sarmasteen ja tämän yhtiön kanssa koronapandemian alkuaikoina. Pian ensimmäisen erän saavuttu kävi ilmi, että hengityssuojaimia oli luvattua vähemmän ja ne eivät soveltuneet terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.

Hovioikeus katsoo, että tuotteiden myyjän olisi pitänyt käsittää se, että tuotteet eivät olleet kaupan kohteeksi sovittuja hengityssuojaimia.

Huoltovarmuuskeskuksella on täten ollut oikeus purkaa kaupat, kun suojainten tehottomuus on tullut ilmi.

Hovioikeus määräsi liikemies Onni Sarmasteen palauttamaan kauppahinnan Huoltovarmuuskeskukselle sekä maksamaan vahingonkorvausta.

Hovioikeus piti siis käräjäoikeuden tuomion voimassa.

Käräjäoikeus tuomitsi Sarmasteen jo aiemmin maksamaan lähes 4,5 miljoona euroa sekä 180 000 euroa vahingonkorvauksia.