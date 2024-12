Mönkään menneet maskikaupat maksoivat liikemies Onni Sarmasteelle yli 4,5 miljoonaa

Onni Sarmaste ja hänen yhtiönsä tuomittiin korvauksiin mönkään menneistä maskikaupoista.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut liikemies Onni Sarmasteen ja hänen yhtiönsä maksamaan Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) lähes 4,5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautuksena kevään 2020 maskikaupoista.

Lisäksi Sarmaste ja yhtiöt tuomittiin maksamaan HVK:lle yli 180 000 euroa vahingonkorvauksia sekä HVK:n lähes 240 000 euron oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa.

Jutussa oli kyse keväällä 2020 koronapandemian alkuvaiheessa tehdyistä maskikaupoista.

HVK:n kanteen mukaan Sarmaste otti maaliskuussa 2020 yhteyttä HVK:hon esiintyen kauneusyrittäjä Tiina Jylhän virolaisen Look Medical Care -yhtiön edustajana ja esitti, että hänellä on Kiinassa hengityssuojaimia valmiina noudettavaksi.

HVK solmi niistä lähes viiden miljoonan euron kaupat.

Määrässä ja laadussa puutteita

Kun ensimmäinen maskierä saapui Suomeen huhtikuussa, käräjätuomion mukaan maskeja oli luvattua vähemmän ja testeissä paljastui, ettei niitä voitukaan käyttää sairaaloissa.

– Kaupan osapuolet ovat olleet tietoisia suojainten tulemisesta terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella suojaimet eivät ole kuitenkaan miltään osin soveltuneet siihen tarkoitukseen, johon niitä on ollut tarkoitus käyttää, tuomiossa sanotaan.

Viikon kuluttua HVK ilmoitti purkavansa kaupan. Käräjäoikeus katsoi, että HVK:lla oli siihen oikeus.

– Myyjän sopimusrikkomus on ollut olennainen ja vakava-asteinen ja HVK:n luottamus sopijakumppaniin on sen vuoksi perustellusti järkkynyt. Näissä olosuhteissa HVK:lta ei ole voinut kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista ja HVK:lla on ollut (kauppalaissa) tarkoitettu syy kaupan purkamiselle.

HVK vaati käräjäoikeudessa Sarmastetta palauttamaan koko kauppahinnan. Käräjäoikeus kuitenkin vähensi siitä jo toimittujen hengityssuojainten arvoksi arvioidun noin 500 000 euroa.

Yhtiö kyseenalaisti maskitestit

Sarmaste ja hänen yhtiönsä kiistivät käräjillä HVK:n vaateet.

Toisen Sarmasteen yhtiön vastauksessa sanotaan, ettei HVK:lla ollut perusteita kaupan purkamiseen ja että purku oli tosiasiallisesti tehty kauppaan kohdistuneen poliittisen paineen perusteella.

Yhtiön mukaan HVK tiesi, että maskit toimitettaisiin useammassa erässä. Sen mukaan myös maskitestit oli toteutettu puutteellisesti ja väärin testausmenetelmin.

Sarmaste vetosi myös poliisin esitutkintaan, jossa Sarmastetta HVK:n rikosilmoituksen johdosta epäiltiin törkeästä petoksesta. Syyttäjä teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen vuoden 2021 lopulla.

Syyttäjä katsoi, että kauppojen epätoivottuun lopputulokseen vaikutti molempien osapuolten osaamattomuus. Asiassa ei syyttäjien mukaan ollut todennäköisiä syitä epäillä tahallista erehdyttämistä, esimerkiksi väärien tietojen antamista.