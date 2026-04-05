Snookerin kiinalaistähti ja puolustava maailmanmestari Zhao Xintong tarjosi poikkeuksellisen ilotulituksen Tour Championship -turnauksen välierässä lauantaina. Hän tyrmäsi lajilegenda John Higginsin peräti erin 10–1.

Zhao kasasi ottelussa peräti 11 yli 50 pisteen sarjaa, isoimpana 104 pistettä. Higgins oli hävitä jopa nollilla, mutta sai 10. erän nimiinsä. Skotlantilaislegenda ei ollut koskaan aiemmin hävinnyt paras 19:stä -ottelua näin tylyin lukemin.

– Tekniikkani toimi erittäin hyvin. Yritin olla miettimättä liikaa. Nautin vain pöydästä ja keskityin palloihin, Zhao kommentoi murskavoittoaan BBC:n mukaan.

Puolustavan maailmanmestarin esityksestä nousi otsikoihin erityisesti yksi lyönti 6. erässä. Zhao upotti punaisen pallon pitkältä kulmapussiin, vaikka kohdepussi oli osittain peitossa (video alla).

– Luulen, että se oli paras koskaan näkemäni lyönti. Se oli niin hyvä, suoritusta "lumoavaksi" kehunut TNT Sportsin asiantuntija Alan McManus summasi.

Urallaan UK Championship -arvoturnauksen voittanut Matthew Stevens kutsui Zhaoa koneeksi ja tämän lyöntiä uskomattomaksi.

– Hän on kuin katsoisi tietokonepeliä. Hän ei lyö ohi yhtäkään helppoa palloa ja hänen pitkä pelinsä asettaa vastustajalle valtavat paineet onnistua turvalyönneissä, Stevens kehui.