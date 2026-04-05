Voimamies Luke Stoltman hyppäsi veteen odottamattomin seurauksin.

Luke Stoltman, 41, halusi pulahtaa uimaan. Skotlantilainen voimamies teki korkealta uimahousut jalassaan varsin näyttävän hypyn odottaen, että vesi olisi noin viisi metriä syvää.

Ei ollut.

– Juoksin ja hyppäsin. Tuntui, että tämä kestäisi ikuisuuden, ja sitten pam, laskeutuessani veteen oikea jalkani napsahti. Nousin seisomaan ja vesi oli suunnilleen rintani korkeudella, Stoltman raportoi.

Voimamiehen jalka murtui. Skotti julkaisi episodistaan videon, jonka yhteydessä hän avasi tuntojaan.

– Rankkaa katsoa, mutta otan täyden vastuuden. Takaiskut rakentavat paluita tai jotain sellaista, joku sanoi, Stoltman kirjoitti.

Hän oli puhunut vammastaan jo aiemmin. Hän vahvisti joutuvansa jättämään väliin sekä Maailman vahvin mies- että Euroopan vahvin mies -kilpailut.

Voimamies elättelee toiveita paluusta takaisin tositoimiin vuoden lopussa.

Stoltman on voittanut urallaan Euroopan vahvin mies -kilpailun kahdesti, viimeisimmäksi vuonna 2024.