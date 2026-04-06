Kiinalaistähti Zhao Xintong nosti itsensä valtavaksi ennakkosuosikiksi snookerin MM-kisoihin voittamalla Tour Championship -kisan näytöstyyliin sunnuntaina.
Zhao, 29, suorastaan tyrmäsi maailmanlistan ykkösen Judd Trumpin kisan finaalissa. Voittonumerot merkittiin 10–3. Ennen sunnuntaita Zhao oli kaatanut Chris Wakelinin erin 10–4 ja pyyhkinyt lattiaa lajilegenda John Higginsillä (10–1).
– Tämä on iso hetki minulle. Judd Trump on suosikkipelaajani. Olen onnellinen siitä, että minä selvisin voittajaksi tänään, Zhao kommentoi BBC:n mukaan.
– Tämä saattoi näyttää helpolta, mutta olin itse asiassa erittäin hermostunut.
Lue myös: Snookertähdeltä sensaatio-ottelu: "Paras koskaan näkemäni lyönti"
Puolustava maailmanmestari nettosi kisavoitosta 150 000 puntaa (noin 172 000 euroa) ja nosti BBC:n mukaan kauden palkintorahansa yli miljoonaan puntaan vasta kolmantena pelaajana lajihistoriassa. Aiemmin tähän olivat pystyneet vain Trump ja Ronnie O'Sullivan.
Rankingturnausvoitto oli Zhaolle kauden kolmas ja uran kuudes. Hämmästyttävintä tässä on se, että hän on voittanut kaikki pelaamaansa loppuottelut, myös MM-finaalin ensiyrittämällään.