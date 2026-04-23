Snookerin maailmanmestarilta Neil Robertsonilta nähtiin hämmästyttävä erhe MM-kisojen avauskierroksen ottelussa keskiviikkona.

Robertson sortui erikoiseen laskuvirheeseen ottelun toisessa erässä. Hän löi mustan pallon ohi ollessaan häviöllä pistein 10–57. Tämän jälkeen hän ilmoitti luovuttavansa erän Pang Junxulle.

Tämä näytti tulevan yllätyksenä kaikille muille paitsi Robertsonille, sillä pöydällä oli vielä 51 pisteen edestä palloja. Hän olisi siis pystynyt nousemaan vielä Pangin edelle.

– Eikö pöydällä ole vielä tarpeeksi pisteitä? Hän on 47 perässä, pöydällä on 51. Hän saa tuosta sakot. Tämä ei ole hyvä merkki Robertsonille, TNT Sportsin asiantuntija Dave Hendon totesi lähetyksessä.

Tuomari Terry Camilleri ilmoitti asiasta Robertsonille ja antoi tälle varoituksen. Australialaistähti väitti kovaa vastaan, että piste-ero olisi ollut 57, mutta tajusi lopulta virheensä.

– Laskin tilanteen väärin, Robertson puolustautui.

– Oletko koskaan nähnyt tällaista? Snookerin maailmankiertueen somepäivityksessä kysyttiin.