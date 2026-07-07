Puolustusvoimat jakaa heinäkuussa palvelukseen astuville alokkaille 15 000 kondomipakkausta osana seksuaaliterveyteen liittyvää koulutusta.
Ruotsalaisen seksuaaliterveysjärjestön RFSU:n omistama kondomibrändi Tunto ja Puolustusvoimat jakavat heinäkuussa palvelukseen astuville alokkaille 15 000 kondomipakkausta.
Kondomit jaetaan alokkaille palvelukseen astumisen yhteydessä järjestettävien koulutusviikkojen aikana. Koulutuksen yhtenä aiheena on seksuaaliterveys.
Puolustusvoimissa yhteistyö nähdään luontevana osana nuorten arjen turvallisuustaitojen vahvistamista.
– Tämä on meille ennen kaikkea yhteiskuntavastuullinen teko, Puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosaston yhteisömarkkinoinnin suunnittelija Marko Jalkanen kommentoi tiedotteessa.
– Haluamme osaltamme varmistaa, että palveluksensa aloittavilla nuorilla on parhaat mahdolliset eväät ja tieto itsestään, kumppanistaan ja terveydestään huolehtimiseen myös vapaa-ajalla.
Tunnon tuotepäällikön Maria Sinivuoren mukaan palveluksen aloitus on hyvä hetki tavoittaa nuoria aikuisia ja tukea heitä vastuullisissa valinnoissa.
Kuvassa varusmiehiä Varusmiehiä kävelykadulla Joensuussa.All Over Press
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Suomalaisnuoret vastuullisia
RFSU:n vuosittain toteuttama tutkimus osoittaa, että suomalaisnuoret kantavat esimerkillisesti vastuuta seksuaaliterveydestään.