Kun perheeseen tulee lapsia tai arki vie muuten mukanaan, tulee myös parisuhteen osapuolille uusia rooleja. Mikä neuvoksi, jos kumppani tuntuu liiaksi perheenjäseneltä, eikä hänen kanssaan huvita harrastaa seksiä?

– Jos tukeutuu vain yhteen rooliin, esimerkiksi vanhemmuuteen, voi kadottaa itsensä ja unohtuu se puolisona ja rakastajana oleminen, Ensitreffit alttarilla -sarjan asiantuntija, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen selittää ilmiötä.

Näissä tilanteissa olisi Pesosen mukaan hyvä miettiä aktiivisesti, mitä muita rooleja itsellään on.

– Jo sen tiedostaminen itsessään, että asiat ovat muuttuneet, on hyvä lähtökohta. Se vaatii mieleltä paljon töitä, että näkee, että minussa ja toisessa on muutakin.

– Esimerkiksi ottamalla etäisyyttä omaan arkeen ja joskus siihen kumppaniin, voi tarkkailla, mitä muita rooleja itsellään ja kumppanillaan on.

