Iranin tukemat Jemenin huthit ilmoittavat iskeneensä Saudi-Arabian öljyntuotantoon maan länsirannikolla.
Kapinallisryhmän edustaja kertoo asiasta videoviestissä ja varoittaa iskujen jatkuvan.
Huthimedian mukaan Saudi-Arabia on tehnyt yöllä ilmaiskuja Jemenin länsirannikolle.
Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo Jemenin television raportoineen iskuista huthikohteisiin myös Jemenin keski- ja pohjoisosissa. Jemeniläismedia ei nimeä tekijää, mutta sen mukaan iskuissa kuoli useita kapinallisryhmän jäseniä.
Vanhat väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja huthien välillä leimahtivat taas viime viikolla. Sen jälkeen huthit ovat kertoneet merisaarrosta ja iskuista saudien öljytankkereihin.