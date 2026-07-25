Iranin tukemat Jemenin huthit ilmoittavat iskeneensä Saudi-Arabian öljyntuotantoon maan länsirannikolla.

Kapinallisryhmän edustaja kertoo asiasta videoviestissä ja varoittaa iskujen jatkuvan.

Huthimedian mukaan Saudi-Arabia on tehnyt yöllä ilmaiskuja Jemenin länsirannikolle.

Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo Jemenin television raportoineen iskuista huthikohteisiin myös Jemenin keski- ja pohjoisosissa. Jemeniläismedia ei nimeä tekijää, mutta sen mukaan iskuissa kuoli useita kapinallisryhmän jäseniä.

Vanhat väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja huthien välillä leimahtivat taas viime viikolla. Sen jälkeen huthit ovat kertoneet merisaarrosta ja iskuista saudien öljytankkereihin.

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