Kaksi ihmistä on toimitettu tarkastettavaksi Helsingissä kerrostalossa syttyneen tulipalon takia.
Pelastuslaitos sai tiedon tulipalosta Kannelmäen Sitratiellä Helsingissä tänään perjantaina noin kello 16.40. Alkutiedon mukaan talon katolta nousi savua.
Paikalle lähetettiin 11 pelastusyksikköä, poliisin ja ensihoidon yksiköitä sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.
Pelastuslaitoksen havainnon mukaan palo oli syttynyt kerrostalossa sijaitsevan asuintalon saunatiloissa.
Kaksi tulipalossa loukkaantunutta toimitettiin ensihoidon tarkistettavaksi.
Vähän ennen iltakuutta pelastuslaitos tiedotti, että tulipalo oli sammutettu mutta kohteessa olivat alkamassa jälkisammutus ja -raivaustyöt.
Tulipalo oli ollut kerrostalon yhteisissä saunatiloissa, josta savu oli levinnyt asuintalon muihin tiloihin.
Löylyhuoneessa oli pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tulipalon lisäksi putkirikko.