Pelastuslaitos sai palon rajattua nopeasti Sauvossa.
Ilmeisesti tupakanpoltosta alkunsa saanut heinikkopalo levisi myös metsään Sauvossa tänään sunnuntaina. Pelastuslaitos kertoo saaneensa palon rajattua kuitenkin nopeasti. Henkilövahinkoja ei tullut.
Palomestari Joonas Lahdenperä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoo tuulen vauhdittaneen paloa.
– Maatalon pihapiirissä oli paksu kerros syksyllä niitettyä kuivaa heinää. Todennäköisesti tupakasta lähtenyt kipinä levisi heinikossa ja tuulen mukana levinnyt saman tien metsänpohjaan, Lahdenperä kertoo MTV Uutisille.
Lahdenperän mukaan tulipalo levisi rinnettä pitkin metsään, jossa metsänpohjaa paloi noin 2000 neliömetriä.
Paikalla ollut henkilö yritti rajata paloa neljällä jauhesammuttimella, mutta palo oli ehtinyt levitä liian laajalle.
– Palo oli tosiaan maatilan pihapiirin läheisyydessä ja sen takia sammuttimia oli useampi, Lahdenperä sanoo.
Korjattu Sauvon taivutusta kello 14.25.