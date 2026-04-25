Koira kuoli omakotitalon palossa Pirkanmaan Kangasalla lauantai-iltana, kertoo pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Palosta on lievää savuhaittaa lähiseudulle ja Lahdentielle.
Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Kangasalan Raikuntielle hieman kuuden jälkeen illalla. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle noin sataneliöinen omakotitalo oli täyden palon vaiheessa.
Tulipalon raivaustyöt olivat kahdeksalta illalla käynnissä.