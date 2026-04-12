Tulipalo syttyi kolmen asunnon rivitalossa.
Satakunnassa Raumalla on kuollut kaksi ihmistä rivitalopalossa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Ilmoitus tulipalosta Rauman Lensunkalliontiellä oli tullut neljän aikaan sunnuntain vastaisena yönä.
Satakunnan pelastuslaitos kertoo, että tulipalo oli syttynyt kolmen asunnon rivitalossa. Yksi asunnoista oli tyhjä, toisesta löytyi kaksi kuollutta ihmistä ja kolmannessa oli kaksi asukasta, jotka ensihoito tarkisti.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä sekä jatkaa kuolemansyyn selvittämistä.