Yksi ihminen on menehtynyt tulipalossa Raumalla.
Yksi ihminen kuoli kerrostalopalossa Satakunnassa Raumalla myöhään tiistai-iltana, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Hätäkeskus sai ilmoituksen kerrostalon huoneistopalosta puoli kymmenen aikaan illalla. Palo oli syttynyt Raumalla Teinitiellä sijaitsevan kerrostalon ensimmäisen kerroksen huoneistossa.
Poliisin mukaan pelastuslaitos evakuoi huoneistosta yhden ihmisen, joka todettiin kuolleeksi paikan päällä. Poliisi ei kerro uhrin ikää tai sukupuolta.
Poliisi tutkii tulipalon syttymiseen johtaneita syitä.