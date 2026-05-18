Thaimaan jääkiekkomaajoukkueessa pelannut Chanokchon Limpinphet on kuollut 27-vuotiaana.
Chanokchon Limpinphet, 27, on menehtynyt verenmyrkytykseen, thaimaalaislehti Thairath raportoi.
Thaimaan jääkiekkomaajoukkuetta useissa kansainvälisissä turnauksissa urallaan edustaneelle Limpinphetille nousi lauantaina aamuyöllä korkea kuume, jonka laskemiseksi hän käytti lääkitystä.
Limpinphet lähti aamulla ostamaan kelloa ostoskeskuksesta, mutta huonovointisuus jatkui.
Thaimaalainen vietiin sairaalaan. Sunnuntaiaamuna hänen tilansa paheni, ja lopulta sydän pysähtyi. Lääkärit totesivat Limpinphetin kuolleen verenmyrkytykseen.
Thaimaan jääkiekkomaajoukkueen avainpelaajaksi luonnehdittu Limpinphet oli muun muassa voittamassa jääkiekon MM-kisojen 3. divisioonan A-lohkoa vuonna 2024. Thaimaa nousi sen myötä ensimmäistä kertaa 2. divisioonan tasolle.
Hyökkääjä juhli Thaimaan paidassa myös Kaakkois-Aasian kisojen voittoa.