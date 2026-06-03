Mustakarhun hyökkäyksessä pohjoisessa Saskatchewanissa 8. toukokuuta kuollut mies oli intialainen vapaaottelija Hrishikesh Koloth, kanadalainen CBC uutisoi.
CBC kuvailee karhuhyökkäystä harvinaiseksi tapahtumaksi. Koloth, 27, oli työskentelemässä uraanin etsintäalueella, kun mustakarhu hyökkäsi kuolettavasti hänen päälleen.
Teknikkona alueella työskennellyt Koloth oli kuitenkin sydämeltään vapaaottelija. Hän oli harjoitellut lajin parissa yli vuosikymmenen ja otellut amatöörinä vajaan kahden vuoden ajan, unelmanaan lajin suurin organisaatio UFC.
– Kaikilla oli suuria odotuksia häntä kohtaan. Ei tämän pitänyt mennä näin, veljensä kanssa asunut, surun murtama Arjun Koloth kommentoi.
Veljen mukaan Hrishikesh Koloth teki töitä vain rahoittaakseen unelmiaan vapaaottelussa.
Hyökkäyksen jälkeen siviili oli ampunut kyseisen karhun.
CBC:n mukaan tämä oli neljäs Saskatchewanissa rekisteröity kuolemaan johtanut karhuhyökkäys. Edellinen oli tapahtunut vuonna 2020.