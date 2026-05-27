Leijonien kapteeni Aleksander Barkov ei ollut vaivannut päätään tulevalla MM-puolivälierävastustajalla Sveitsi-pelin tuoksinassa.

Juhamatti Aaltonen, MTV Urheilun asiantuntija ja Leijonien maailmanmestari vuodelta 2011 tunnusti Sveitsi-ottelun lähetyksessä, että hän piti itsensä aina tietoisena mahdollisista vastustajista arvoturnausten lohkovaiheiden päätöshetkillä.

Leijonien nykyjoukkueestakin löytyy varmasti näitä pelaajia, ja esimerkiksi päävalmentaja Antti Pennanen ounasteli tulevan vastustajan olevan Tshekki, kun hän saapui haastattelupisteelle Sveitsi-tappion (2–4) jälkeen.

Sveitsiä vastaan turnauksen ensimmäiset maalinsa tehnyt Aleksander Barkov yllätettiin MTV Urheilun haastattelussa tiedolla siitä, että Leijonat kohtaa torstaina Tshekin.

– No joo, nyt vasta kuulen sen. Ei oikein vielä ole mitään ajatuksia, Barkov totesi.