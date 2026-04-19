Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikön vuosihuollon on määrä alkaa tänään.
Yhteensä 55 päivää kestäväksi kaavaillun huollon on tarkoitus päättyä kesäkuun puolivälissä.
Olkiluoto 2:n noin kymmenen päivää kestänyt vuosihuolto päättyi perjantaina. Ykkösyksikön vuosihuollon pitkä kesto johtuu Teollisuuden Voiman mukaan useista laajoista työkokonaisuuksista ja laitosmuutoksista.
Keskeisimpiin ykkösyksikölle tehtäviin töihin lukeutuvat muun muassa turbiinilauhduttimen etukammion korjaus, reaktoriautomaation uusiminen, korkeapaineturbiinin huolto ja primääripiirin painekoe.