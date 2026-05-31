Italian hallitus haluaa muuttaa sähkön jännitteen mittayksikön nimen.
Italiassa pääministeri Giorgia Melonin hallitus haluaa muuttaa sähkön jännitteen kansainvälisen yksikön nimen voltista muotoon ”volta”. Nimimuutoksella halutaan kunnioittaa kaksisataa vuotta sitten menehtynyttä italialaista sähköalan pioneeria Alessandro Voltaa, uutisoi Politico.
Voltan ansioksi luetaan sähköpariston keksiminen ja metaanin havaitseminen. Voltti-jänniteyksikkö on nimetty hänen mukaansa jo nykyisin, mutta englanninkielisenä lyhempänä volt-versiona.
Nyt Melonin hallitus haluaa palauttaa volt-sanaan siitä puuttuvan a-kirjaimen.
Politicon artikkelissa todetaan, että Italian ehdotus on osa laajempaa pyrkimystä tuoda esiin maan tieteellistä perintöä ja roolia kansainvälisissä teknologiainnovaatioissa.
Italian diplomaattiset ponnistelut asian suhteen kiihtyivät torstaina, kun ministeri Alessio Butti keskusteli ehdotuksesta Pariisissa mittausasioista vastaavan kansainvälisen järjestön Bureau International des Poids et Mesuresin (BIPM) pääjohtajan kanssa.
Butti totesi, että useimmissa henkilöiden mukaan nimetyissä mittayksiköissä käytetään koko sukunimeä ilman lyhenteitä.